اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط هاربا من 49 سنة سجن فى أسوان

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:12 م
الأمن العام يضبط هاربا من 49 سنة سجن فى أسوان حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) بدائرة المركز.. لكونه محكوم عليه بالحبس (49 سنة و4 أشهر وكفالات مالية فى 39 حكم تبديد)، بمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

فيما نجحت الجهود في ضبط ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة شمال سيناء) وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام، وضبط ( 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنوفية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

 


هارب

ضبط هارب

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة