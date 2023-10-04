اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

اعتماد المخطط التفصيلى لقرية منشأة أبو راية بالبحيرة.. تفاصيل

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:45 ص
اعتماد المخطط التفصيلى لقرية منشأة أبو راية بالبحيرة.. تفاصيل ديوان محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة البحيرة ،عن اعتماد المخطط التفصيلى لقرية منشأة أبو راية التابعة لمركز كوم حمادة.
 
ووفقا لما نشر فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر يوم 4أكتوبر 2023، يعتمد المخطط التفصيلى لقرية منشأة أبو رية طبقا للاشتراطات الخاصة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرية .
 
ويعمل وينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة فى جريدة الوقائع المصرية، وينفذ بعد عرضه على المجلس المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.
 
ويأتى هذا القرار فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة .
 
 

 


مخطط استراتيجى

الوقائع المصرية

مخطط بناء

قرية منشأة أبو راية

مركز كوم حمادة

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة