اعتماد المخطط التفصيلى لقرية منشأة أبو راية بالبحيرة.. تفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت محافظة البحيرة ،عن اعتماد المخطط التفصيلى لقرية منشأة أبو راية التابعة لمركز كوم حمادة.

ووفقا لما نشر فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر يوم 4أكتوبر 2023، يعتمد المخطط التفصيلى لقرية منشأة أبو رية طبقا للاشتراطات الخاصة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرية .

ويعمل وينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة فى جريدة الوقائع المصرية، وينفذ بعد عرضه على المجلس المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

ويأتى هذا القرار فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة .