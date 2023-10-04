إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق "دسوق - المندورة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 9 أشخاص، بإصابات متفرقة في حادث انقلاب ميكروباص، على طريق دسوق المندورة، وجرى تحويلهم، لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات الأزمة، وتحرر محضر بالواقعة، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

تلقت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفتي مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المندوة دسوق، مما أدى لإصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من دفاتر المستشفى إصابة كل من عبير.ف.ع"، 30سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، و" ريتاج.م.م"، 6سنوات، باشتباه ارتجاج بالمخ، و"مصطفى.ق.ص"، 23سنة، بشبه ارتجاج بالمخ وكدمات بالكتف، و" محمد.ح.غ"35سنة، باشتباه كسر في اليد اليمنى،وكدمات، و"أروة.ع.ف"، 14سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ ونزيف داخلي، و"رودينا.م.ا"، 10 سنوات، باشتباه ارتجاج بالمخ، و"بسنت.ا.ع"، 13سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و"سامية.ا.ح" 55سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، و" إبراهيم.ر.ك"، 30سنة، بكدمات متفرقة في الجسم.