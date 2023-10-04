إزالة محلات مخالفة فى العامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول فى الإسكندرية ، حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي تم القيام بقيادة نائب رئيس الحي وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لأعمال بناء بناء مخالف بقرية طيبة 1عبارة عن دور أرضي محلات والتحفظ على عدد 75 لوح خشب، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت وحدة التدخل السريع بحي العامرية أول، بتواحد جميع الإدارات المعنية ،من إيقاف أعمال بناء مخالف بطريق الكرنك عبارة عن قواعد وأعمدة دور أرضي، وفك جزء من الشدة الخشبية ,وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى .

علي صعيد آخر، قام حي العامرية أول، بحملة مسائية بقيادة نائب رئيس الحي وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 1تروسيكل للسير عكس الاتجاه وعدد 8 حالات اشغالات متنوعة ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.