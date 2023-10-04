أستاذ استثمار: اتفاقية مصر و"ميرسك" العالمية بداية لمشروعات قوية فى القناة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المراحل الأولى لجذب الاستثمارات، ومع ذلك، فقد نجحت في أن تخطو خطوات هامة للغاية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار مساعي الدولة المصرية نحو أن تصبح مركزا مهما لحركة التجارة الدولية، حيث إن ما لا يقل من 20% من حركة التجارة الدولية تعبر من قناة السويس متضمنا السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغاطس الكبير، وهذا هو التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية.

وأضاف "إبراهيم"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا المنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية الصينية، وقطاعات هامة غاية تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثل قطاع الدواء وقطاع صناعة السيارات، والعديد من الشركات العالمية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا".

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن اتفاقية مصر وميرسك العالمية” بداية لمشروعات استثمارية قوية في قناة السويس، مشيرًا إلى أن طموح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبير للغاية، حيث تسعى إلى أن تخدم على الممر الملاحي للقناة عبر تقديم الخدمات اللوجستية.