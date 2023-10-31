22.3 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر أغسطس 2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2023 مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3 ٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة 1.9٪ حيـث بلغـت 3.36 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس 2023 مقابــل 3.43 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفــاض قيمـة صـادرات بعض السـلــع وأهـمها (منتجات البترول بنسبــة 61.5 %، أسمدة بنسبة 44.2 ٪، لدائــن بأشكالها الأوليـــة بنسبة 7.3 ٪، سجـاد وكليـم بنسبة 4.8 ٪) .

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 70.6 %، ملابس جاهزه بنسبة 5.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 % ،فواكه طازجة بنسبـة 29.3 ٪).

وانخفضت قيمـة الواردات بنسبة 14.0٪ حيث بلغـــت 7.24 مليار دولار خــلال شهــر أغسطس 2023 مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا (منتجات البتـرول بنسبـة 0.7 %، البترول الخــام 42.6 %، قمــح بنسبــه 29.8 %، لـدائن باشكالها الاوليــه بنسبــة 44.8 %).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: ( مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 15.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 %، سيارات ركوب بنسبـة 124.4 ٪، نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7 %).