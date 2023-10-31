اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:23 م
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وكيل تعليم الغربية يشدد على نظافة أسطح المدارس وتوافر وسائل الأمن والسلامة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:38 م
وكيل تعليم الغربية يشدد على نظافة أسطح المدارس وتوافر وسائل الأمن والسلامة أسطح المدارس
الغربية عادل ضرة

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شدد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على جميع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة التأكيد على نظافة أسطح المبانى المدرسية وخلوها تمامًا، والتأكد من سلامة مواسير الصرف، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

 

كما شدد على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين، من طفايات الحريق وجرادل الرمل، وسلامة حنفيات الحريق، وخراطيم الحريق، والتأكد من تشغيلها، وسلامتها وصلاحيتها، وتوفير أرقام الطوارئ والإعلان عنها بشكل واضح، وتدريب العاملين والطلاب على كيفية استخدام طفايات الحريق، والتعامل السريع معها ضد أى موقف طارئ.

 

كما وجه وكيل الوزارة أيضا بضرورة التدريب على خطة الإخلاء بالمدارس والدواوين فى أسرع وقت ممكن، والتعامل السريع فى حالات الطوارئ، وذلك بإشراف مسئول الكوارث والأزمات بكل مدرسة.

 







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تعليم الغربية

وكيل تعليم الغربية

خطة الاخلاء بالمدارس

نظافة اسطح المدارس




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