اليوم السابع
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وصول رئيس الوزراء إلى مطار العريش يرافقه وفد وزارى رفيع المستوى

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 10:10 ص
وصول رئيس الوزراء إلى مطار العريش يرافقه وفد وزارى رفيع المستوى رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار العريش الدولى، يرافقه وفد وزارى رفيع المستوى.

 

 







رئيس الوزراء

العريش

سيناء

مصطفى مدبولى

سيناء_ ارض _الفيروز




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