الرئيسية أخبار عاجلة وصول رئيس الوزراء إلى مطار العريش يرافقه وفد وزارى رفيع المستوى الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 10:10 ص رئيس الوزراء كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار العريش الدولى، يرافقه وفد وزارى رفيع المستوى. رئيس الوزراء العريش سيناء مصطفى مدبولى سيناء_ ارض _الفيروز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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