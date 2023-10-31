وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جنديين فى عملية برية بغزة

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي تأكيده مقـتل جنديين بعملية برية في غزة.

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إن عدد الشهداء في تزايد يوميا جراء العدوان الإسرائيلي وغزة تحولت لمقابر جماعية.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك نزوح لمليون و400 فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب.

وتابع مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية للقاهرة الإخبارية: أحياء بأكملها في غزة تدمرت جراء العـ ـدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.