اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 03:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير البترول يبحث مع رئيس كابريكورن البريطانية خططها المستقبلية بالصحراء الغربية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 03:37 م
وزير البترول يبحث مع رئيس كابريكورن البريطانية خططها المستقبلية بالصحراء الغربية وزير البترول ورئيس كابريكورن البريطانية
كتبت -مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية راندى نييلى الرئيس التنفيذى لشركة كابريكورن إنرجى البريطانية وإليانور رولى المدير العام للشركة، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، خاصة وأن هناك احتمالات بترولية جيدة للبحث فى الطبقات العميقة التى حققت نجاحات لشركات أخرى فى المنطقة، بالإضافة إلى الإنتاج من المصادر غير التقليدية من الغاز والزيت الصخرى باستخدام تكنولوجيات متخصصة فى هذا المجال، فضلا عن مشروعات حقن المياه لزيادة الضغط بالخزانات بهدف زيادة الانتاج.
 
وحضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول.
 
 
 






البترول

الغاز

مشروعات البترول




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