نقص "ورق التواليت والصابون" فى إيطاليا يثير الجدل على الشبكات الاجتماعية

فاطمة شوقى

أعلن الآلاف من الطلاب الإيطاليين على شبكات التواصل الاجتماعى عن مشكلة يواجهونها يوميًا، وهى معاناة مدارس البلاد من نقص فى الإمدادات الأساسية، ولا يمكنهم العثور على ورق تواليت، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو " الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناشطى الشبكات الاجتماعية يتعاملون مع الأمر بروح الدعابة والسخرية ، على سبيل المثال، يقومون بتحميل مقاطع فيديو حيث يقارنون العثور على ورق تواليت منفردًا بظاهرة فلكية غير متكررة - إلا أنه يتعين عليهم مواجهة مواقف مثل مطالبة البواب بإعطائهم بضعة مربعات من الورق فى كل مرة يريدون الذهاب إلى المرحاض.

وأصبح الأمر يتجاوز ورق التواليت حيث أن إيطاليا أصبحت تعانى أيضا من نقص فى فى الصابون أيضا، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، أرسل أحد الطلاب رسالة إلى زملائه يشاركهم فيها حقوق الطلاب التى لا تحترمها المدارس عادة، وكما هو متوقع، يشير التقرير إلى نقص الصابون وورق التواليت والتدفئة فى الشتاء.

وأضافت أدريانا بيزارى، ممثلة المنظمة: "هذا العام، بلغ إنفاق البلاد فى قطاع التعليم العام 7000 يورو لكل طالب فى مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس الابتدائية، وما يصل إلى 9000 يورو لكل طالب فى المدرسة الثانوية".

وكانت إيطاليا تعانى أيضا من نقص كبير فى إنتاج "القرع" اللازم لاحتفالات الهالوين، وذلك بسبب الجفاف وتغير المناخ، حيث سجلت نقص بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق،حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا تستعد فى الوقت الحالى لاحتفالات الهالوين ولكن يعانى الإيطاليون من ارتفاع فى الاسعار وأيضا نقص فى بعض المواد الغذائية بسبب التغير المناخى، وأوضحت وزارة الزراعة الإيطاليةكولديريتى، أن القرع سيباع بسعر يتراوح بين 1.5 و2 يورو للكيلو الواحد، ولكنه سيتضاعف أيضًا إذا تم تقشيره وتقطيعه.

وأوضحت الوكالة أن إيطاليا استوردت قرع بنسبة 7% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى، عندما وصل الانتاج إلى 12.7 مليون كيلوجرام على مدار العام.

وتعانى إيطاليا من موجة جفاف كبيرة، وهدد جفاف نهر "بو" الذى يعد أطول وأقوى أنهار إيطاليا بعواقب وخيمة ليس فقط على الشمال المزدهر الذى يمر عبره، ولكن على البلد بأكمله، نظرًا لتأثيره الهائل على الاقتصاد الإيطالى، حيث انخفض منسوب المياه فيه لأدنى مستوى منذ 30 عاما.