مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى محافظات الصعيد

الإسكندرية -أحمد الزغبى

يقدم "اليوم السابع" قائمة بالقطارات المكيفة والروسية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، من محطة مصر بالإسكندرية إلى محافظات الوجه القبلي، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها، وجاءت جدول مواعيد قطارات الصعيد كالآتي :

- القطار رقم 158 روسي محافظات الأقصر موعد القيام من الإسكندرية، موعد قيامه من الإسكندرية الساعة 7.15، ويكون موعد الوصول الساعة 10.25

- القطار رقم 164 روسي محافظات أسوان، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 12.00، ويكون موعد الوصول الساعة 15.15

- القطاررقم 196 مكيف تحيا مصر الإسكندرية الفيوم، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 15.40 ، ويكون موعد الوصول الساعة 19.35

- القطار رقم 88 مكيف محافظات أسوان، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 17.50 ،ويكون موعد الوصول الساعة 21.25 القاهرة

- القطاررقم 1008 روسي الإسكندرية اسوان، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 19.35 ،ويكون موعد الوصول الساعة 23.15 القاهرة

- القطار رقم 3006 مكيف روسي الإسكندرية القاهرة أسوان، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 21.45 موعد الوصول الساعة 00.50 .

- القطار رقم 934 Vlp الإسكندرية القاهرة الأقصر، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 22.15، ويكون موعد الوصول الساعة 1.15 القاهرة