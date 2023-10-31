مهندسون ميكانيكا وكهرباء.. تعرف على شروط التقديم لمسابقة مصنع لب الورق بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن مصنع لب الورق بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، عن حاجته إلى مهندسين ومهندسين كيمائيين أو كيمائيين تخصصات مختلفة من خريجى الجامعات المصرية الحكومية للعمل بوظيفة مهندس وكيميائى ثالث على حسب الأعداد المطلوبة.

وينشر "اليوم السابع" الشروط الواجب توافرها على المتقدم لوظيفة والمواصفات المطلوبة للوظيفة:

أعلن المصنع عن حاجته لـ "7 مهندس ميكانيكا قوى، مهندس ميكانيكا إنتاج، 2 مهندس كهرباء قوى، 3 مهندس أجهزة تخصص (حاسبات، تحكم آلى، إلكترونيات صناعية، اتصالات)، 4 مهندس كيميائى أو كيميائى".

وحدد المصنع الشروط الواجب توافرها، وهى:

حديث التخرج من دفعة 2019 وما بعدها.

التقدير العام جيد فأعلى.

تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها.

الأولوية لأبناء المنطقة من محافظات: (أسوان – الأقصر – قنا).

أن يكون من الذكور فقط.

وتقدم الطلبات مرفقة بصورة من الأوراق إلى إدارة شئون الأفراد بالمصنع فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الإعلان.