وقالت جرينفيلد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء الارتفاع الكبير في العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مطالبة إسرائيل بضرورة العمل مع السلطة الفلسطينية لمنع الهجمات والعنف ضد المدنيين في الضفة.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قد أعلن أمس الاثنين، استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 33 طفلا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال شهر أكتوبر الجاري فقط.