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مقومات سياحية تنفرد بها محافظة شمال سيناء.. تعرف عليها

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 11:00 ص
مقومات سياحية تنفرد بها محافظة شمال سيناء.. تعرف عليها شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تنفرد محافظة شمال سيناء بمقومات سياحية لاتوجد فى أى مكان آخر وتنفرد بها دونا عن غيرها، ووفقا لم أعلنته إدرة السياحة بمحافظة شمال سيناء، أنه تعتبر السياحة أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية بشمال سيناء حيث تطل محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط بساحل طوله حوالى 200 كم من بالوظة ورمانة غربا حتى رفح شرقا حيث شاطئ النخيل المتميز والمناطق المنبسطة التى يصل عمقها إلى 20 كم فى الشمال والجبال والوديان فى الجنوب.

وأوضح بيان إدارة السياحة بشمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء تتمتع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة حيث تنتشر بها الكثير من المعالم ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية الطبيعية ( بيئة ساحلية / بيئة صحراوية ) التى تجعلها تصلح للأنماط السياحية المختلفة يدعمها نشاط اقتصادى متنوع (زراعى وصناعى وتعدين ومحاجر وصيد أسماك والصناعات الحرفية البيئية وبنيه تحتيه جيدة ) تتمثل فى الخدمات السياحية بأنواعها خدمات علاجية / خدمات بنكية / خدمات طرق ونقل / خدمات أمنية ومرورية / خدمات إعلامية / خدمات تعليمية تضم جامعات ومعاهد عليا ( خاصة المعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش ) ومعاهد ومدارس فوق متوسطة ومدارس متوسطة ( خاصة المدرسة الفندقية خمس سنوات) عام وتجارى وصناعى وزخرفى وزراعى وتعليم أساسى منتشرة فى ربوع المحافظة ووسـائل ربــط مع المحافظـات المجاورة مثل الطريق الساحلى الدولى ( رفح/العريش / القنطرة ) والطريق الدولى (النفق /نخل/ نويبع ) والطريق الاوسط منطقة (الجفجافة وبغداد بوسط سيناء).







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