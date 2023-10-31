معهد إلكانو الإسبانى: حرب غزة كشفت نقاط ضعف الاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

سلطت حرب غزة والاستجابة الأوروبية الضوء على التحديات التى يواجهها الاتحاد الأوروبى ونقاط الضعف التى يواجهها التكتل، حسبما كشف معهد ألكانو الإسبانى المتخصص فى الدراسات الدولية الاستراتيجية.

وأكد المعهد الإسبانى فى تقرير له أن التحرك الأوروبي فى أعقاب الحرب فى غزة ظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه إذا كان راغباً في أن يصبح جهة فاعلة عالمية تتمتع بالاستقلالية والقدرة على القيادة، وتناول هذا التحليل بعض التحديات التى يتعين حلها، منها صعوبة التوصل إلى موقف مشترك، وحدود تصويت الأغلبية المؤهلة، والتغيرات في التوازن بين المؤسسات، والمشاكل المحيطة بشرعية المشروع الأوروبي وتسييسه.

وأشار المعهد إلى أن حرب غزة أدت إلى إشعال الصراع فى الشرق الأوسط من جديد ، مما أثر على الأجندة الدولية وأولويات القوى الرئيسية فى سياق التنافسية الجيوسياسية المتزايدة، وفي هذا السيناريو، فإن نقاط الضعف التي يعاني منها الاتحاد الأوروبى في وضع نفسه بسرعة وبشكل موحد في مواجهة الأحداث الدولية أصبحت واضحة مرة أخرى، الأمر الذي يسلط الضوء على التحديات التي تنتظرنا لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبى.

إحدى نقاط الضعف الرئيسية التي أظهرها رد الفعل الأوروبي على الصراع في غزة كانت غياب الموقف المشترك والمتماسك. وبهذا المعنى، يعكس المجلس الأوروبي الذي دعا إليه بشكل عاجل في 17 أكتوبر عناصر مختلفة تميز العمل الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية: أولا وقبل كل شيء، يجب علينا تسليط الضوء على طبيعته التفاعلية في مواجهة الأحداث غير المتوقعة، التي تجد الاتحاد الأوروبي دون أولويات واضحة ومحددة.