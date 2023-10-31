مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة نقلتها طائرات من الكويت وإيطاليا والدنمارك

العريش - محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوى اليوم الثلاثاء، 4 شحنات مساعدات لغزة وصلت من الكويت وإيطاليا والدنمارك.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، الأمين العام للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم استقبال طائرة قادمة من الكويت حمولة 8.4 طنا مواد غذائية، ومواد اغاثية، وطائرة ثانية من الكويت من الجمعية الكويتية للإغاثة تحمل 40 طنا مستلزمات طبية بينها 4 سيارات اسعاف.

اضاف انه تم استقبال طائرة قادمة من إيطاليا تحمل شحنة 8 طنا من خيم ومشمعات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، و طائرة قادمة من الدنمارك تحمل 48 طنا مستلزمات طبية، وأدوية، وأدوات مدرسية مقدمة من اليونيسيف.

ويرتفع بذلك عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش الجوى بشمال سيناء إلى 64 طائرة شحن محملة ب 1500 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى حتي مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن الطائرات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية.

ووصلت أولي الطائرات من الأردن يوم 12 أكتوبر الجارى، والمساعدات عبارة عن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة مولدات كهرباء، حيث جرى تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخاها إلى قطاع غزة، والطائرات كان في استقبالها الهلال الأحمر المصري، وعدد من سفراء الدول في القاهرة.

وتوضح بيانات حركة استقبال الطائرات، أن المساعدات التى وصلت لمطار العريش قادمة من: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمى، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقى، والصليب الأحمر الدولى، وأطباء بلا حدود، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب، وبريطانيا، وكولومبيا، وبلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، والدنمارك.



مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة

مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة



مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة (1)



مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة (2)



مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة (3)



مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة (4)



مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة (5)



مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة (6)



مطار العريش يستقبل مساعدات لغزة (7)