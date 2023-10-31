مصدر بالكهرباء: تخفيف الأحمال بقدرة 3200 ميجا وات لخفض استهلاك الوقود

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لجأت لتخفيف الأحمال بقدرات ضعف الكمية التي كانت يتم تخفيفها خلال الشهر الماضى، كاشفا أن السبب في ذلك هو خفض كميات الوقود المستخدم لانتاج الطاقة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك للمواطنين .

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومى بدأ في تخفيف الأحمال بقدرة 3200 ميجا وات منذ مساء السبت الماضى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونقص امدادات الوقود، موضحاً أن القدرات التي كان يتم فصلها بلغت 1600 ميجا وات وانخفضت إلى 700 ميجا وات في بعض الأيام.

وقال المصدر، إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين بحد أقصي مرة واحدة يوميا ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعتين الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعتين غير ناتجة عن تخفيف الاحمال وإنما أعطال فنية طارئة.