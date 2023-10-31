اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شاب ببورسعيد بعد سرقة حقيبة من سيارة سيدة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:53 ص
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شاب ببورسعيد بعد سرقة حقيبة من سيارة سيدة وزارة الداخلية

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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدى أحد رجال الشرطة ببورسعيد على شاب، ما أدى إلى وفاته.
 
وأكد المصدر الأمنى أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 26 سبتمبر الماضى من ضبط أحد العناصر الجنائية الهاربة (محكوم عليه بالحبس فى 3 قضايا جنائية)، لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات" واعترافه بسرقتها، وحال إرشاده عن مكان إخفائه للمسروقات قام بمباغتة القوات، والتقاط آلة حادة من الأرض، وحاول التعدى على القوات وأحدث إصابة بنفسه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.
 
وأكد المصدر الامنى أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة.






بورسعيد

مصادر امنية

وفاة شاب

الداخلية

وزارة الداخلية




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