مشروعات رياضية لخدمة شباب شمال سيناء وفرتها الدولة.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

قدمت الدولة خدمات منوعة فى مجال الشباب والرياضة لصالح الشباب بمحافظة شمال سيناء غطت مختلف المدن والقرى.

قال إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة، إن أحدث المشروعات التى نفذت مشروعات تطوير وإنشاءات بمقرات نادى 6 أكتوبر فى رمانة ومركز شباب سالم الهرش وملعب مركز شباب الشهيد أحمد منسى وملعب مركز شباب بئر العبد، وتدشين 4 أندية للنشء فى مدارس المحافظة، ضمن مبادرة أنت الأغلى والتى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

أضاف أنه يجرى التجهيز لتنفيذ أكبر عملية إحلال وتجديد استاد العريش الرياضى أحد أهم وأكبر المنشآت الرياضية بالمحافظة وتصل تكاليفها لنحو 30 مليون جنيه، تشمل إحلال وتجديد الملعب القانونى والمضمار، وتطوير وتنجيل الملعب الرئيسى نجيل طبيعى كما يشمل الملعب وحدة كاملة من الرى والصرف، وتوريد ماكينة قص نجيلة، وتطوير الخزان الأرضى ووحدات الضغط المركزى للملعب بتكلفة تصل إلى 7 ملايين وتطوير المضمار القانونى "العاب القوى" ترتان بقيمة تصل إلى 23 مليون جنيه.

كما أنه مقررا تطوير حمام السباحة الأوليمبى، ورفع كفاءة الحمام وتغطيته، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى ظل اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية لتنمية قطاع الشباب والرياضة وتقديم كافة الخدمات للوصول لأفضل خدمة للنشء والشباب بمحافظة شمال سيناء.

وقال إنه دعمت وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء مراكز شباب بشمال سيناء بأدوات وحدائق ووسائل انشطة فى مناطق وسط سيناء بمراكز شباب إدارة شباب الحسنة، تم تسليم أدوات رياضية واثاث وصالات جيم وجديدة وحدائق أطفال لمراكز شباب الجفجافة والمنبطح والقسيمة والمقضبة ووادى العمرو والتجمعات التنموية الجديدة إلى جانب دعم مركز شباب عاطف السادات التابع لإدارة شباب العريش.

وأوضح أنه نفذت على ارض شمال سيناء برنامج القوافل التعليمية المجانية للشهادات العامة للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام العاشر على التوالى، تحت شعار الجمهورية الجديدة بالعلم والعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتنمية المحلية ووحدة تصدوا معنا والتى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، ضمن خُطتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسى مساهمةً فى النهوض بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى، كما شارك أعضاء برلمان الشباب وفريق التطوع فى مركز شباب الجناين بنطاق مركز بئر العبد بزراعة 100 شجرة مثمرة، وزراعة 15 فدانا بمزرعة الشباب.

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