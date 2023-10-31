وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى أحمد السعدون اليوم الثلاثاء، رفع الاستجواب الموجه من نائبين بمجلس الأمة إلى وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز من جدول أعمال الجلسة وذلك على إثر قبول استقالتها من الوزارة.

كما أدى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ووزير المالية الكويتي فهد الجارالله اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 اليوم لمباشرة أعمالهما في المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتي .

وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان قد صدر في الثالث من سبتمبر الماضي مرسوما بتعيين الدكتور عادل المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وفهد الجارالله وزيرا للمالية.