مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تواصل نشاطاتها الدعوية خلال شهر أكتوبر

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

واصلت مديرية أوقاف الإسماعيلية تحت رعاية وزير الأوقاف، ومحافظ الإسماعيلية، خلال شهر أكتوبر الجارى، نشاطاتها الدعوية المختلفة، حيث نفذت برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الإسماعيلية بقاعة مناسبات مسجد "الشهداء"؛ وذلك لرفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية والطريق إلى المستقبل ونشر الفكر الوسطى المستنير.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وخطة الأزهر الشريف بنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن من خلال عقد المحاضرات التوعوية وإلقاء الدروس وتنفيذ القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والمحاضرات.

علاوة على انطلاق القافلة الدعوية الكبرى بدايةً بالأسبوع الثقافي بمسجد "المجمع الإسلامي" بمركز ومدينة فايد، ثم الأنشطة الدعوية الأخرى المتمثلة في مقرأة الجمهور بـ 55 مسجد من المساجد الكبرى على مستوى محافظة الإسماعيلية، ومقرأة الأئمة بـ 8 ومقرأة الجمهور، ومقرأة أعضاء المقارئ بالمحافظة وعددهم 10 قارئ، كما تم عقد دروس الواعظات وعددهم 5 واعظات على مستوى المحافظة موزعة على المساجد الكبرى بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تم عقد ندوات علمية بعدد ندوتين في كلًا من مركز ومدينة الإسماعيلية والتل الكبير، وأيضًا تم عقد الندوات التثقفية الفقهية التي تختص بعلوم الفقة والإفتاء، وكذلك القافلة الدعوية المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر تحت عنوان "واجب الدفاع على الأوطان بالنفس والنفيس".