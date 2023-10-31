محمد درغام: سعادة فى العريش لزيارة رئيس الوزراء وإعلان مخطط التنمية بسيناء

كتب عبد الحليم سالم

كشف رجل الأعمال السيناوى محمد حسن درغام ،عضو جمعية مستثمرى سيناء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قوبلت بسعادة في مدينة العريش وفى سيناء عامة، لا سيما أنها ترتبط بإطلاق مخطط التنمية الجديد ولقاء شيوخ القبائل واتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالإضافة إلى الإعلان في الوقت نفسه عن دعم مصر للقضية الفلسطينية ولا سيما في إدخال المساعدات من معبر رفح والتي نشارك فيها ويشارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدنى والهلال الأحمر.

وخلال زيارته للعريش قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة، لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء ،ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية، موضحا إنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.

أضاف محمد درغام، أن اطلاق الدولة المصرية اليوم المرحلة الثانية من تنمية سيناء من خلال تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه ،بمثابة نقلة كبيرة للمحافظة ولسكانها الذين شعروا بالاستقرار بعد القضاء على الارهاب والعودة التدريجية الى أراضيهم وبالتالي عودة تعميرها واستصلاحها مجددا بما يساهم في إضافة الكثير للاقتصاد المصرى ،سواء توفير أجود الخضر والفاكهة والزيتون للأسواق المحلية أو للتصدير.