محكمة العدل الفنزويلية تعلق الانتخابات التمهيدية للمعارضة بعد فوز ماريا ماتشادو

فاطمة شوقى

أمرت الغرفة الانتخابية بمحكمة العدل العليا الفنزويلية، بتعليق الانتخابات التى نظمتها اللجنة الوطنية الأولية فى 22 أكتوبر، حيث تم انتخاب المرشحة ماريا كورينا ماتشادو.

وأشارت قناة تيلى سور الفنزويلية إلى أنه تم اختيار ممثل حزب فينتي فنزويلا من قبل ناخبي المعارضة ليكون منافس الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقبلت أعلى محكمة في البلاد – التي تتهمها المعارضة بالعمل لصالح الحكومة – الاستئناف الذي قدمه نائب الحزب الحاكم خوسيه بريتو، وطلب من التنظيمات السياسية التي شاركت في انتخابات المعارضة – إعادة النظر في العملية الداخلية لأنه رأى أن هناك مخالفات وأنها كانت ستشكل "عملية احتيال كبيرة"، على الرغم من أنه لا يوجد دليلا في هذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية إنها ستعيد فرض العقوبات إذا لم ترفع حكومة مادورو استبعاد مرشحي المعارضة وتطلق سراح "السجناء السياسيين" والأمريكيين "المحتجزين ظلمًا" بحلول نهاية نوفمبر.

وفي هذا السياق، أجريت الانتخابات التمهيدية في 22 أكتوبر، والتي فاز فيها ماتشادو بأغلبية ساحقة وبمشاركة 2.3 مليون شخص، بحسب آخر النشرات.

وطلبت محكمة العدل العليا من لجنة تنظيم الانتخابات تسليم محضر قبول ترشيح المرشحين الذين استبعدهم مكتب المراقب المالى، كما هو الحال مع ماتشادو، الذي صدر أمر بمنعه من شغل منصب منتخب شعبيا حتى عام 2030.

كما طلب محضر الحدث الذي جرى يوم 22 أكتوبر، بما في ذلك محضر تشكيل مراكز الاقتراع ودفاتر التصويت وأوراق الاقتراع ومحاضر الفرز وغيرها.

وأمهلت محكمة العدل العليا اللجنة الوطنية الابتدائية مهلة ثلاثة أيام لتقديم تقرير يوضح "الآلية المتبعة لحماية المواد الانتخابية والمكان المخصص لهذه الغاية".

وفي الوقت نفسه، تصر المعارضة وماتشادو على أن التصويت كان شفافًا ونزيهًا.