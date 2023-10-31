محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بمنع توصيل كافة المرافق للعقارات المخالفة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر لشيخ، القرار رقم 1998 بتاريخ اليوم الثلاثاء، الموافق 31 أكتوبر، 2023م، بمنع توصيل كافة المرافق" كهرباء، مياه شرب، صرف صحى، اتصالات، غاز" للعقارات المخالفة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده محافظ كفر الشيخ، بحضور كافة الجهات المعنية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، وحصر التعديات بالقرى والمراكز، لإزالة هذه التعديات.

وتضمن القرار رقم 1998، 3 مواد، المادة الأولى يمنع منعاً باتاً تزويد العقارات المخالفة بالمرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي واتصالات، والمادة الثانية، تخطر جميع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء بكفر الشيخ، وشركة ترانس جاز، الشركة المصرية للإتصالات بكفر الشيخ، والمادة الثالثة، على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.