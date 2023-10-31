محافظ كفر الشيخ: حظر سير سيارات النقل الثقيل نهارا ومصادرة أدوات البناء

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يجب الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء، والتى هى حقاً للأجيال القادمة، موجهاً بمصادرة مواد البناء ومعدات التشغيل المستخدمة والإزالة الفورية في المهد والتأكيد على دقة البيانات وسلامة الإجراءات ضد المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال في مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من المعنيين ومن يتباطأ في إتخاذ الإجراءات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أول بأول والمنعقدة على مدار 24 ساعة.

وأكد نور الدين، أنه يحظر سير سيارات النقل الثقيل من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً، مع تطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة والمشاركين في مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، التى تعد من القضايا المخلة بالشرف طبقاً للقانون.