محافظ بورسعيد يستعرض أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير وسهل الحسينية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة للمواطنين.

تم استعراض الخطوات التنفيذية التى تمت حتى الآن، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سيد خلف، وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومجموعة من ممثلى (الجمعيات الزراعيه - سهل الحسنية).

وأكد محافظ بورسعيد، على ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، والجهات المعنية بتطوير منطقة المثلث والإرتقاء بحياة المواطنين، تماشيًا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرًا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى.

وأوضح أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمرانى متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطنى منطقة المثلث، مؤكدًا على أهمية الوعى بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التى تعم كافة أنحاء الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد.

كما استمع محافظ بورسعيد خلال اللقاء لآراء عددا من أهالى المنطقة وناقش معهم المقترحات الخاصة بتطوير المنطقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة، ومناقشة ٱليات تنفيذ التطوير.

ومن جانبهم، وجه أهالى منطقة المثلث الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قراره بتطوير المنطقة، كما وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده فى هذا الملف.

وفى سياق آخر، تابع المحافظ مستجدات العمل فى الأعمال التنموية الجارية بمنطقة سهل الحسينية، وتحويلها من الإستزراع السمكى للاستزراع النباتى، مستعرضًا الأعمال التى شهدتها منطقة سهل الحسينية حتى الآن، وموقف أعمال الحصر والتحصيل، فضلا عن عرض نتائج الحصر الميدانى بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بأعمال تطوير منطقة سهل الحسينية، وسيتم إنشاء مجمع تنموى متكامل الخدمات فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تشهدها المنطقة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ بورسعيد، بمتابعة تنفيذ الاختصاصات الموكلة لأعضاء اللجنة، فضلًا عن إعداد خطة زمنية محددة للانتهاء من كافة الإجراءات والتوصيات الخاصة بتطوير منطقة سهل الحسينية.

وأشار محافظ بورسعيد للنقلة النوعية التى سوف تشهدها منطقتى المثلث وسهل الحسينية فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطنى مناطق جنوب بورسعيد، موضحا أن الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث واقامة المشروعات القومية بها، والتى تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق.