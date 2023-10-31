محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، إجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة المشكلة بالقرار رقم (626) لسنة 2023، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، عبد الونيس عبدالله، مدير مديرية العمل، وأعضاء اللجنة.

ووجه المحافظ، بسرعة تشكيل اللجنة، والتي تختص بتخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التى أعدها المجلس الاستشارى الأعلى لهذا الغرض ومنارة تنفيذها، فضلاً عن التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة فى تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنة.

ويضاف إلى ذلك، تقسيم تقارير المتابعة الفنية التى تعدها الأمانة الفنية لملحمة للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية، ودراسة ومناقشة المشاكل والمعوقات التطبيق الخاصة بمجل السلامة والصحة المهنية، وتختص أيضاً بالمشاركة في وضع الطوارئ على مستوى المحافظة دراسة مدى فعاليتها ومعوقاتها وإصدار نشرة أخبار سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهني وتامين بيئة العمل تتضمن بيانات عن الحوادث والإصابات والأمراض وغيرها.