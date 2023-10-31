محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مياه طنطا لمواجهة الطوارئ والأزمات.. صور

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل بالمحطات لمعرفة مدى استعدادها، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث من خلال الاستعداد المسبق لهاK وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الغربية، العمل بعدد من محطات مركز ومدينة طنطا منها محطة خلط أم حلقة بقرية برما، محطة طنطا الملاحية، محطة المياه المرشحة بالجلاء، محطة معالجة طنطا المرحلة الثالثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد محطة المياه الملاحية المرشحة بطنطا والتي تبلغ الطاقة الفعلية لها 61428 م 3/ يوم واستمع المحافظ لشرح عن المحطة والتي تم إنشاؤها على مرحلتي المرحلة الأولى تاريخ الاستلام 22 يوليو 2012، والمرحلة الثانية بتاريخ الاستلام الابتدائي: يناير 2020وتخدم 20 قرية بالإضافة إلى حي أول طنطا والكفور القبلية والقرى التي تخدمها فيشا سليم، وكفر الساحل، والكرسة، وكفر الشرفاء، وشوني، وكفر مسعود، وكفر الجبالية، وكفر خضر، وكفر الشيخ سليم، وصناديد، ومنشأة جنزور، ودفرة، ونفيا، وكفر أبو داوود، وميت حبيش القبلية، وكفر الحما، وخرسيت، وكفر عصام، والمنطقة اللوجستية، ومجمع الكليات بسبرباى، ومجمع الهيئات الحكومية بسبرباى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة المياه المرشحة بالجلاء، والتي تعمل بطاقة فعلية: 36916 م3/ يوم لتخدم مدينة طنطا.

كما تفقد محافظ الغربية محطة معالجة طنطا (المرحلة الثالثة) والتي تعمل بطاقة تصميمية: 6 ألف م3/ يوم ونوع المعالجة حماة نشطة تقليدية ومصرف المصب سبرباي، واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة خلط ام حلقة بقرية برما.