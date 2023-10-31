اليوم السابع
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محافظ الشرقية يقرر إيقاف العاملين المقصرين عن العمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:17 م
محافظ الشرقية يقرر إيقاف العاملين المقصرين عن العمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 9307 لسنة 2023، بوقف كل من: "م . م . س" مشرف فني بقسم التخطيط برئاسة مركز ومدينة أبو كبير – الدرجة الثالثة فنون وعمارة، "ا . م . ا " من العاملين بقسم الإشغالات برئاسة مركز ومدينة أبو كبير – الدرجة الرابعة مكتبية، "خ .ا .ح " من العاملين بقسم الإشغالات برئاسة مركز ومدينة أبو كبير – الدرجة السادسة خدمات معاونة، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
 
وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية والإشغالات، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.
 
جاء هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 / 2016 بشأن أعمال الخدمة المدينة ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، وعلى مأمورية التحقيق رقم 526 / 2023 – تحقيقات المحافظة.






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