اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 04:25 م
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محافظ الدقهلية باجتماع الأئمة: الدولة أنفقت 162 مليار جنيه بقطاعات المحافظة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 03:31 م
محافظ الدقهلية باجتماع الأئمة: الدولة أنفقت 162 مليار جنيه بقطاعات المحافظة الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية
المنوفية - محمد فتحى

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء لقاءا بعدد من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية،  لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال 9 سنوات الماضية، لتعريف المواطنين بهذه الانجازات وحقيقة ما يتم علي أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم المواطنين.
 
جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات مديرية الأوقاف.
 
وأكد " مختار " أن من أولي أولويات الرئيس السيسي بناء الإنسان المصري،  من خلال توفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطرق والصناعة والزراعة وغيرها من الخدمات.
 
وأشار " المحافظ " إلى أن الأئمة هم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين من خلال المساجد والمنابر وعليكم دور مجتمعي لنقل ما تقوم به الدوله من مشروعات خدمية لهم في كافة القطاعات لكي يكون لديهم علم ومعرفة بكل الجهود المبذولة من خلال إقامة مشروعات قومية وبنية أساسية في كافة ربوع مصر.
 
ووجه "مختار" للأئمة والخطباء قائلا: عليكم واجب وطني وديني وهو توعية المواطنين بالحقائق التي تدور داخل مجتمعهم وما يحاك لوطنهم من مؤامرات الهدف منها النيل من أمن واستقرار مصر، لأن الإمام يقع علي عاتقه مسئوليات كبيرة لأنه الذى ينشر الحب والتسامح والمحبة بين المواطنين.
 
واستعرض "المحافظ " جهود الدولة بالدقهلية مشيراً إلي أن الدولة أنفقت 162 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 116 مليون جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاع منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتي الآن.
 
وأشار " مختار " الي أن ما تم إنفاقه بالدقهلية علي كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ انشائها منذ تقسيم مصر إلي محافظات.
 
ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وجميع الائمة والخطباء علي جهودهم المبذولة من خلال منابر الأوقاف لتنوير المواطنين بجهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية ، بالإضافة إلي دورهم الدعوي وعلي ما يبذلونه من أجل نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة ، وتنوير وتوعية عقول المواطنين والشباب بصحيح الدين الوسطي.
 
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