محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية اليمن.. صور

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم قافلة طبية متكاملة بقرية اليمن لخدمة نحو 5 آلاف نسمة من أهالى القرية بالإضافة إلى القرى المجاورة لها بنطاق حى العامرية ثان، بهدف توفير الخدمات الطبية لأهالى المناطق الأشد احتياجا.

وخلال القافلة، استمع الشريف إلى شكاوى الأهالى الخاصة بالزراعة والرى ووجه رئيس الحى بتجميع كافة مطالب وشكاوى الأهالى للعمل على حلها، كما أعرب عن سعادته بتواجده وسط المواطنين البسطاء من قرى العامرية، موضحًا أن هذه القافلة هى أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ أنه عقب الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان، وسيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى بمدينة الإسكندرية، مؤكدًا على أستمرار تلك القوافل لخدمة أهالينا البسطاء.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزى مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حى العامرية ثان.

ومن الجدير بالذكر، أن القافلة تضم 6 عيادات متنقلة و5 عيادات ثابتة، وتضم 11 تخصص هى (باطنة - أطفال - تنظيم أسرة - نسا - جراحة - عظام - أسنان - جلدية - أنف وأذن - صدرية - رمد ) مع توفير خدمة الأشعة والتحاليل الطبية والادوية بالمجان.