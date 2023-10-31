محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمتابعة جاهزيتها للشتاء

أسيوط - هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اصطفاف معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة وذلك فى إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الازمات، والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة والتى تستخدم فى التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول، والأمطار وسوء الأحوال الجوية فى فصل الشتاء.

و تفقد المحافظ ورئيس الشركة اصطفاف المعدات، للتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصة الأمطار والسيول واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات وأهميتها، فضلًا عن المعدات الحديثة التى تم تدعيم الشركة بها كما تفقد بعض سيارات الإسعاف المجهزة واستمع إلى شرح من الدكتور مصطفى محمود مدير اقليم وسط الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية للتجهيزات بسيارات الإسعاف ومدى جاهزيتها لمواجهة أية أزمات أو كوارث موجهًا الشكر لقيادات شركة المياه ومسئولى مرفق الإسعاف لكافة المشاركين فى الاصطفاف لتفانيهم فى العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل، معبرًا عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أية أزمات.

وأكد المحافظ، على حضوره ومشاركته فى العديد من التدريبات العملية وعقد الاجتماعات المتكررة مع القيادات التنفيذية للتأكد من جاهزية كافة القطاعات لمواجهة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أنه تم توجيه كافة مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق المستمر مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهى (2135858/088) و( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

وأشار المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع وحدات الشركة وإداراتها لمواجهة أية أزمات محتملة وهى فى حالة جاهزية تامة فضلًا عن استمرار أعمال تطهير جميع بالوعات ومطابق الصرف الصحى ومخرات السيول والأنفاق ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها وذلك بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات لاستقبال أية بلاغات وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة وسرعة عمل اللازم دون أن تغفل مراجعة جاهزية معدات الشركة المتنوعة (معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ نافورى ـــ مدمج ـــ فاكيوم ـــ كباش ـــ ورش متنقلة ـــ طلمبات غاطس) على مستوى الشركة للتعامل مع الأزمات ومولدات (متحرك ـــ ثابت) للاستفادة بها فى التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائى ومراجعة مدى جاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية للحماية من حدوث أى خسائر فى الأرواح ـــ لا قدر الله ـــ أثناء الحادث متابعة تواجد مديرى عموم المناطق ومسئولى الطوارئ والمناوبات للتعامل مع الأزمات ومتابعة تواجد الحملة الميكانيكية على مدار 24 ساعة خلال الطوارئ لكل المناطق والاستعداد بكامل القوة عند اللزوم فضلًا عن متابعة الإمكانات البشرية المدربة على سرعة التفاعل مع الأزمات والسيطرة الكاملة لاحتواء الموقف كنتيجة للجاهزية المسبقة.