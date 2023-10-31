محافظ أسوان: تنفيذ 5260 مشروعا بـ1.4 مليار جنيه ضمن مبادرة "مشروعك"

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يأتى إنطلاقاً من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق مبادرة "مشروعك" لتشجيع الشباب وتحفيزهم لإقامة المشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر، مما يساهم بشكل مباشر فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أن المشروع ساهم خلال الفترة الماضية فى تنفيذ 5260 مشروعا بمبالغ مالية وصلت إلى مليار و40 مليون جنيه، وهو ما ساهم فى توفير نحو 15 ألفا و780 فرصة عمل منذ انطلاق المبادرة فى مارس 2015 وحتى أكتوبر 2023.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والرعاية الشاملة للمتقدمين الراغبين فى الحصول على القروض، فضلاً عن توفير التدريب الفنى والإدارى حيث تقدم كل هذه الخدمات مجاناً لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات ، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية البرنامج ، خاصة فى القرى والنجوع.

وأوضح، أن برنامج "مشروعك" يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب فى جميع المشروعات لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وعوائدها الإيجابية على المنتفعين بها والمجتمع الأسوانى.