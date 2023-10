مجموعة "نعمود" اليهودية تنظم احتجاجا أمام خارجية بريطانيا لوقف حرب غزة.. فيديو

قالت صحيفة الجارديان أن نشطاء من مجموعة "نعمود" اليهودية البريطانية المناهضة للاحتلال، نظموا احتجاجًا خارج وزارة الخارجية البريطانية للمطالبة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وذكرت المجموعة في بيان نشرته الصحيفة البريطانية: "أن الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار يأتي بالتزامن مع هجوم الجيش الإسرائيلي الصارم الذي أودى بحياة نحو 8500 الآف في غزة بالإضافة إلى إصابة الآف آخرين".

HAPPENING NOW: Dozens of British Jews just ripped a red carpet outside the UK Foreign Office in advance of Israeli PM Benjamin Netanyahu’s arrival tomorrow. Our message to our government and communal leaders is clear: No red carpet for occupation and apartheid! pic.twitter.com/jAnvmsi5U0