كل ما تريد معرفته عن متغير كورونا الجديد hv1.. الأعراض واللقاحات المعززة

كتبت فاطمة خليل

أصبح متغير كورونا الجديد، HV.1 ، السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة، وHV.1 أحد المتغيرات الفرعية لسلالة أوميكرون وهى المنتشرة هذا الموسم، وفقًا للتقرير الذى نشره موقع "timesofindia".

يمثل متغير HV.1 حاليًا أكثر من ربع حالات كورونا المبلغ عنها في الولايات المتحدة، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا البديل الجديد لكورونا ومدى خطورته، كان نمو ونقل المتغير HV.1 سريعًا. لقد بلغت 0.5 ٪ فقط من الحالات في أواخر يوليو، وقد تجاوزت الآن تقريبًا 5.5، وهو المتغير الفرعي المهيمن في الولايات المتحدة منذ منتصف أغسطس.

ما الجديد في متغير hv1 الجديد لكورونا

HV.1 هو طفرة من EG.5 ، والتي تم اشتقاقها من سلالة XBB الأصلية. وفقًا لخبراء الصحة ، يشبه HV.1 إلى حد ما سلالات Omicron الأخرى ، على الرغم من وجود طفرات تجعلها مختلفة عن المتغيرات الفرعية الأخرى. وفقًا للتقارير ، من المتوقع أن تكون شدة متغير HV.1 هي نفسها المتغيرات الفرعية الأخرى المتعلقة بـ XBB.

أعراض متغيرhvv.1

تتوافق أعراض متغير HV.1 مع أعراض كورونا الأخرى حتى الآن، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية ، تشمل هذه الأعراض الحمى أو قشعريرة أو سعال أو ضيق في التنفس أو صعوبة التنفس أو التعب أو العضلات أو الجسد أو الصداع أو فقدان الذوق أو الرائحة أو التهاب الحلق أو إسهال.

معظم الأعراض الشائعة تشبه أعراض البرد. ومع ذلك ، فإن شدة الأعراض - على الرغم من أن تشبه البرد الشائع - يمكن أن تختلف من شخص لآخر. يمكن أن تكون العدوى خطرة على شخص يعاني من نقص المناعة.

التطعيم و HV.1

تم تحديث لقاحات معززة لكورونا الجديدة من Pfizer و Moderna لاستهداف متغيرات XBB للفيروس. يعتقد الخبراء أن هذه اللقاحات من المحتمل أن تقدم شكلاً من أشكال الحماية المضافة ضد HV.1 ، حيث يبدو أن البديل الأخير مشابه لمتغيرات XBB المستهدفة من قبل المعززات.