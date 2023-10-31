فرنسا تعتزم تسليم 54 طنًا من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت فرنسا اعتزامها تسليم حوالى 54 طنا من المساعدات الإنسانية الطارئة لصالح الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها، نقلًا عن خارجية باريس، أن 17 طنًا من المساعدات إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة قد وصلت أول أمس إلى مصر، كما ستم مواصلة الجهود جوًا وبحرا، متضامنون معا إلى جانب مصر والهلال الأحمر.

وتشمل هذه المساعدات مستلزمات طبية من أجل حالات الطوارئ، تتألف من مجموعة أدوية ومعدات للمستشفيات مخصصة لتعزيز المرافق التى تتصدى لحالات الطوارئ، وقادرة على معالجة حوالى 500 جريح متأثر بإصابات بالغة وهى 58 حقيبة أدوية قدمتها جمعية توليب ومنظمة الإسعاف الأولى الدولية غير الحكومية، وتتيح كل حقيبة توفير الرعاية الصحية لزهاء 500 مريض، ويشمل ذلك مجالات طب الأطفال والطوارئ والطب العام، 18 جهاز تنفس للحالات الطارئة؛ ألف جهاز ضوء يعمل على الطاقة الشمسية وحوالى عشرة مولدات قدمتها منظمة كهربائيين بلا حدود غير الحكومية، بالإضافة إلى 336 خيمةً تتيح كل منها إيواء عائلة واحدة، و28 طنًا من المتممات الغذائية و70 ألف لوحة لتنقية المياه وجعلها صالحة للشرب قدمتها شركة نوتريست.

وستنقل هذه المساعدات الإنسانية الطارئة على طائرة وفرتها جمعية (سى إم آ سى جس إم) فى إطار شراكتها مع مركز الأزمات والمساندة من مدينة باريس إلى مصر، وستسلم إلى الهلال الأحمر المصري.