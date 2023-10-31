فحص 1.5 مليون مواطن بحملة 100 يوم صحة بالقليوبية والمرور على 672 ألف منزل

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدن وقرى مراكز محافظة ا لقليوبية ، استمرار حملة 100 يوم صحة لـ100 يوم أخرى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وصرح محافظ القليوبية، بأن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيو، حتى اليوم للمواطنين، حيث انتهت الـ100 يوم الأولي، وتقرر استمرار تقديم خدمات المبادرة لـ100 يوم أخري منذ الخامس من أكتوبر الجاري.

وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تصدرت القليوبية بين المحافظات بحصولها علي أعلي مؤشرات للأداء بالمبادرة لمدة 25 يوم علي التوالي بالمرحلة الأولي بالمبادرة، وحافظت علي الصدارة منذ بداية المرحلة الثانية وحتي اليوم، حيث تنوعت الخدمات المقدمة بالمبادرة بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، أنه تم فحص 625843 سيدة بمبادرة صحة المرأة، وفحص 147688 مواطنا بمبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، كما تم فحص 656958 مواطنا بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام، وتم أيضاً فحص 21995 بمبادرة الأم والجنين، وكذلك فحص 48319 بمبادرة المقبلين علي الزواج، وفحص السمع 33598 طفل من حديثي الولادة.

وضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية تم المرور علي عدد 672903 منازل، ومناظرة 1035952 طفلا للتأكد من نسبة التغطية للطعوم الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وأضاف الجزار، أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قدمت الخدمة 839813 للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 549645 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 516140 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، كما تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد 82468 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

واستطرد، أنه تم شن حملات تفتيشية لفرق مراقبة الأغذية، حيث تم المرور علي 7296 منشأة غذائية، وأخذ 2991 عينة من المواد الغذائية، وتحرير 5128 محضر للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إعدام 257586 كيلو جرام من الأغذية المختلفة، و824 لتر سوائل، وتم المرور علي 1066 محطة لمياه الشرب، و103 محطة لمعالجة مياه الصرف، وبلغ عدد عينات شبكات مياه الشرب 11097 عينة من أجل فحصها والتأكد من سلامتها، ويأتي هذا كله في إطار حرص الدولة علي الاهتمام بصحة المواطن المصري والارتقاء بمستوي الصحة العامة.