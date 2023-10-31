علشان سلامتك.. احذر عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية

كتب أحمد إسماعيل

يغامر الكثير من قائدي الدراجات النارية بعدم الالتزام بارتداء الخوذة حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين وهو ما يعرضهم للعقوبة الجنائية والمسائلة القانونية.

ويتسال الكثير من المواطنين خصوصا قائدي الدراجات النارية عبر الإنترنت عن عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.

ويستعرض اليوم السابع في السطور القادمة توضيح عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية وهي كالتالي:

نصت المادة مادة (74) مكرر على الآتي: “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه لعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية”.