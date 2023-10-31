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عباس لرئيس وزراء بريطانيا: فلسطين ترفض بشكل قاطع تهجير شعبها

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:47 م
عباس لرئيس وزراء بريطانيا: فلسطين ترفض بشكل قاطع تهجير شعبها الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن لريتشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا، أن دولة فلسطين ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس ، وفقا لخبر عاجلا بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف محمود عباس أبو مازن لرئيس وزراء بريطانيا: استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها على الفور.

وطالب الرئيس الفلسطيني في اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا بفتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية إلى غزة بأسرع وقت ممكن.

 







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