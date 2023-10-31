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طرق ومسارات للسكة الحديد لأول مرة على أرض الفيروز.. تعرف عليها

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 04:31 ص
طرق ومسارات للسكة الحديد لأول مرة على أرض الفيروز.. تعرف عليها تطوير السكة الحديد بسيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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يتواصل العمل بشمال سيناء فى شق طرق ومد خطوط السكة الحديد فى إطار مشروع  "ممر العريش طابا اللوجستي المتكامل".
 
توضح البيانات الرسمية أن المشروع  يتضمن إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد "الفردان ـ  بئر العبد" بطول 100 كم، وإعادة تأهيل واستكمال خط "سكة الحديد بالوظة ـ ميناء شرق بورسعيد" بطول 44 كم ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء"خط الفردان ـ  شرق بورسعيد ـ  بئر العبد ـ  العريش ـ طابا بطول 500 كم".
 
يبدأ "ممر العريش ـ  طابا " اللوجيستي من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا، وهو امتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.
 
ما يشهده الممر حاليا إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ، حيث  يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم وإعادة تأهيل مسافة 64 كم  برفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الامني بطول إجمالي 14 كم، وتنفيذ مسار خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ، ويتضمن إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة.
 
كما يتم  إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى.
 
ومشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا إجمالي أطوالها حوالي 500 كم .
 
كما  تم ااإنتهاء من أعمال تجديد محطة بئر العبد، ويجرى العمل فى إستعادة كفاءة و تجديد المحطات الاخرى مثل القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش.
طرق بسيناء
طرق بسيناء

 







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