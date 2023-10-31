ضياء رشوان: إسرائيل تتعمد إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب

كتب سمير حسنى

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح على الدوام للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة لم تطأ قدماه غزة، فلا يوجد مسؤول غربي أو دولي زار غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح: "الهيئة لا تأمن على دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، فإسرائيل تتعمد إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب، معقبًا بالقول: " نحرص على حياة الصحفيين أكثر من حرصنا على الخبر".