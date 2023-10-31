ضوابط حضور أداء اليمين القانونية لـ 21 مندوب مساعد جدد بمجلس الدولة من دفعة 2019

كتب - أحمد عبد الهادى

حددت إدارة مجلس الدولة، ضوابط هامة لحضور أداة اليمين القانونية للمعنيين الجديد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، من دفعة 2019.

وقررت إدارة مجلس الدولة، اليوم تحديد الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر المقبل، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023.

وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:-

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

٤ - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشاررئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد 5 نوفمبر المقبل، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين،21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.