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شيخ مشايخ سيناء: الدولة المصرية تقف صلبة على أرضها وفى حماية جيشها

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 06:21 م
شيخ مشايخ سيناء: الدولة المصرية تقف صلبة على أرضها وفى حماية جيشها عيسى الخرافين شيخ مشايخ سيناء
كتب الأمير نصرى

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أكد عيسى الخرافين شيخ مشايخ سيناء، أن زيارة رئيس الوزراء لسيناء في هذا التوقيت ستسجل في التاريخ، والدليل أن القيادة المصرية تنظم مؤتمر صحفى على الحدود الدولية بمعبر رفح ولا تخاف شيئا، وهى تقف صلبة على أرضها وفى حماية جيشها وقواتها المسلحة.
 
وأضاف عيسى الخرافين خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن سيناء لها خصوصية فى قلب أى مواطن مصرى، لأنها فى تاريخ مصر اسمها سيناء أم الشهداء، ولا يوجد بيت فى مصر إلا وله ابن شهيد فى سيناء، ولذلك سميت أم الشهداء أو أرض الشهداء.
 
وقال عيسى الخرافين، إن التنمية فى سيناء تسير على قدم وساق، المواطن السيناوى مزارع جيد ومجتهد ولديه نشاط رهيب فى الزراعة، لافتا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والأهالى أخذوا شوطا كبيرا لمواجهة الإرهاب جنبا إلى جنب، وتم القضاء على الإرهاب فى يناير الماضى والحمد لله.
 
 
 






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