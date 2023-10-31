شقيق الشهيد فتحى عبادة: نتمنى إطلاق اسمه على مدرسة القرية

بنى سويف هانى فتحى

داخل قرية ملاحية سعيد جعفر التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، ذكريات مثيرة شهدتها القرية فى ثلاثة مشاهد ترتبط بالشهيد نقيب فتحى تهامى محمود أحمد عبادة، أحد شهداء حرب اكتوبر المجيدة.

المشهد الأول هى لحظة استشهاد الشهيد وإقامة سرادق عزاء الشهيد داخل القرية، والمشهد الثانى لحظة وصول جثمان الشهيد بعد الحصول على تصريح استخراجه من مقابر الشهداء بالسويس ودفنه بالقرية، بينما المشهد الأخير لحظة عرض التلفزيون المصرى فيديو تم تسجيله عن الشهيد عبر شاشات العرض داخل القرية

قال أحمد شقيق الشهيد نقيب احتياط فتحى تهامى محمود أحمد عبادة، أن شقيقه حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جداً، مشيرا إلى أن والده الحاح تهامى كان يسعى دائما إلى أن يكمل فتحى دراسته ويحصل على درجة الدكتوراه من كلية التجارة.

وأضاف أحمد شقيق الشهيد، أن شقيقة عقب الانتهاء من دراستها الجامعية وحصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، قام بتأدية الخدمة العسكرية والانتهاء منها والاستعداد لدراسة الماجستير والدكتوراه.

وأضاف أحمد شقيق الشهيد أن شقيقة فتحى تم استدعائه احتياطياً مرة أخرى داخل القوات المسلحة إبان حرب اكتوبر حتى حصل على رتبة نقيب احتياط بالقوات المسلحة المصرية.

وتابع أحمد "شقيقى فتحى كان يؤدى الخدمة العسكرية كنقيب احتياط فى سلاح المدفعية بمحافظة السويس، ثم انتقل بعد ذلك إلى سيناء إلى أن تم استشهاده فى ثغرة الدفرسوار.

وروى شقيق الشهيد تفاصيل الشهور الأخيرة قبل استشهاده قائلا " فتحى نزل إجازة وزار الأسرة كلها وبعدها سافر، وتلقينا اتصال منه قبل استشهاده بأربعة أيام بأنه سوف يأخذ إجازة ويعود القرية خلال أيام قليلة، إلا أنه استشهد فى استهداف سيارة كان يستقلها هو وبعد زملائه"

وقال أحمد شقيق الشهيد فتحى أنه فور ورود خبر استشهاد شقيقة الشهيد فتحى، تم إقامة عزاء كبير حضره اهالى القرية والقرى المجاورة بمركزى بنى سويف وببا بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والمحافظ ومدير الأمن بعد دفن الشهيد فى مقابر الشهداء بحى الأربعين بمحافظة السويس.

وتابع شقيق الشهيد " بعد خمسة أشهر من استشهاد الشهيد نجح والدى فى الحصول على موافقة وزارة الدفاع باستخراج جثمان الشهيد من مقابر الشهداء بحى الأربعين ونقله إلى محافظة بنى سويف، حيث تم إقامة جنازة كبيرة له داخل القرية وإقامة عزاء كبير حضره العديد من أبناء المحافظة.

فيما قال الكابتن فوزى تهامى شقيق الشهيد نقيب احتياط فتحى تهامى أنه كان عمره أربعة أعوام لحظة استشهاد شقيقه الشهيد فتحى، مشيراً إلى أنه عندما أدى الخدمة العسكرية عام 1993 روى له بعض القيادات فى كتيبته عن بطولات الشهيد فتحى "

وتابع الكابتن فوزى " هناك فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى وتم عرضه على بعض القنوات المصرية، قام التلفزيون المصرى بتسجيله مع اسرتنا عقب استشهاد الشهيد فتحى، حيث يظهر والدى ووالدتى وكل أشقائى فى الفيديو "

وقال الكابتن فوزى أنه تم إطلاق اسم الشهيد على أحد شوارع مدينة بنى سويف الجديدة، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب من أجل إطلاق اسم الشهيد فتحى تهامى على مدرسة ملاحية سعيد جعفر التى تم تطويرها فى مبادرة حياة كريمة والتنازل عن اسم الشارع الموجود بمدينة بنى سويف الجديدة وخاصة أن الشهيد هو ابن قرية ملاحية سعيد جعفر.



احمد وفوزى أشقاء الشهيد فتحى



أشقاء الشهيد فتحى



الشهيد فتحى تهامى



الشهيد نقيب احتياط فتحى تهامى محمود أحمد عبادة



الشهيد نقيب فتحى تهامى



رسالة أسرة الشهيد فتحى



صورة قديمة لوالدى الشهيد فتحى تهامى