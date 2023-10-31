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شبورة كثيفة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:59 م
شبورة كثيفة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 درجة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق .
 
ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة  على الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء  والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23.
 
 
 






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