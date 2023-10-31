اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 06:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة السواحل الشمالية في تشيلي

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:23 م
زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة السواحل الشمالية في تشيلي زلزال
أ ش أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الشمالية في تشيلي، كما شعر به سكان عدة مقاطعات في الأرجنتين المجاورة.


وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع في تشيلي على عمق 42 كيلومترًا وشعر به سكان مقاطعات أرجنتينية حدودية وكائنة بوسط البلاد منها "مندوزا" و"سان خوان" و"كوردوبا"، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية. 


ولم تعلن السلطات في تشيلي عن وقوع أي إصابات أو قتلى أو خسائر جراء الزلزال، كما لم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).







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