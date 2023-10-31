رصف 9 شوارع وتفريعات فى بنى مزار بالمنيا بإجمالى أطوال 17 كم

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024، مشددا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة، أن مشروعات الخطة الموحدة لمركز بني مزار هذا العام تشمل رصف 9 طرق منها تفريعات شارع العاشر من رمضان بطول 2 كم وعرض 8 م بدءا من قاعة حورس وحتي طريق القيس، ورصف تفريعات شارع الحرية بطول 2 كم وعرض 8 م من كوبري المحطة وحتى كوبري المشاه، وإعادة رصف شارع الجمهورية بطول 2 كم وعرض 8 م من تقاطع شارع بورسعيد باتجاه مدرسة الصناعة، واستكمال رصف شارع ترعة أبو حسيبة بطول 1 كم من نهاية الرصف حتي نهاية الشارع، ورصف تفريعات طريق البحر بطول 2 كم وعرض 8 م من الناحية الجنوبية والشمالية، ورصف تفريعات شارع الجلاء بطول 2 كم وعرض 8 م من شارع الجلاء حتي شارع سعد زغلول، ورصف تفريعات شارع سعد زغلول بطول 2 كم وعرض 8 م من شارع سعد زغلول حتى شارع بورسعيد، ورصف شارع بورسعيد بطول 2 كم وعرض 8 م من تقاطع شارع بورسعيد باتجاه شارع الثورة(تفريعات)، ورصف تفريعات شارع الثورة بطول 2 كم وعرض 8 م من الناحية الجنوبية والشمالية.