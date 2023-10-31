وذكرت رئاسة الحكومة - في بيان الاثنين - أن ذلك جاء في إطار جلسة وزارية انعقدت اليوم، خصّصت للنظر في تقدم تنفيذ القرارات المتخذة في شأن البنوك ذات المساهمات المشتركة والمقترحات المطروحة بخصوص مساهماتها في رأس مال هذه البنوك.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة المحافظة على رأس مال البنوك المعنية، مع معالجة وضعيتها حالة بحالة، كما أكد على إيجاد حلول لحل مشاكلها المالية الصعبة.

وجرت الجلسة بحضور عدد من الوزراء منهم وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، إلى جانب حضور محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي.