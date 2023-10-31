رئيس "مياه الإسكندرية" يتفقد مركز خدمة عملاء ومحطة السيوف

الإسكندرية جاكلين منير

قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بزيارة محطة مياه السيوف حيث قام بالمرور على العنابر والورش والمخازن ومروقات ومرشحات المحطة، كما قام بالمرور على معمل المحطة للإطمئنان على سير عملية التحاليل الكيميائية الدورية الخاصة بجودة المياه، كما تابع خلال الزيارة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ومتابعة أعمال المحطة بالكامل.

وتوجه بعدها إلى مركز خدمة عملاء السيوف وقام بالمرور على الإدارات وتابع أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات وقد طلب سيادته بعمل حصر للعدادات المتوقفة والتالفة التابعة للفرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصًا على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعلية وعدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية، وأوصى بحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات، واستمع إلى شكاوى المواطنين بمركز خدمة العملاء وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم فى أسرع وقت ممكن.